Перевод текста))) Без переводчика Многие люди против изучения космоса. Они считают, что лучше потратить деньги на изучения медицинских и научных исследований. Они считаю, что на Земле есть проблем по важнее изучения космоса, н...

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Перевод текста))) Без переводчика Многие люди против изучения космоса. Они считают, что лучше потратить деньги на изучения медицинских и научных исследований. Они считаю, что на Земле есть проблем по важнее изучения космоса, например: страшные болезни. Но тысячелетия люди мечтали о путешествии в космосе. Мечтали об общение с другими существами в космосе. Найти все планет и изучить весь космос

Автор: Гость