Перевод текста))) Без переводчика Многие люди против изучения космоса. Они считают, что лучше потратить деньги на изучения медицинских и научных исследований. Они считаю, что на Земле есть проблем по важнее изучения космоса, н...
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Перевод текста))) Без переводчика Многие люди против изучения космоса. Они считают, что лучше потратить деньги на изучения медицинских и научных исследований. Они считаю, что на Земле есть проблем по важнее изучения космоса, например: страшные болезни. Но тысячелетия люди мечтали о путешествии в космосе. Мечтали об общение с другими существами в космосе. Найти все планет и изучить весь космос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
They think that it is better to spend money on a study of medical and scientific research. They believe that in the world there are more important issues for space exploration, for example: the terrible disease. But thousands of years people have dreamed of traveling in space. Dreams of communion with other beings in the cosmos. Find all the planets and explore the cosmos.
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