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(163540+36460)÷2÷2÷2= плиз помогите решить!
Математика
(163540+36460)÷2÷2÷2= плиз помогите решить!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200000:2:2:2 100000:2:2 50000:2 =25000
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