A:(108-99)=1043-264 реши уравнение
Математика
A:(108-99)=1043-264 реши уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А:(108-99)=1043-264 а:(108-99)=779 а:9=779 а=779×9 а=7011 Ответ: а=7011
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