Древние арабские мореплаватели достигали каких берегов
География
Древние арабские мореплаватели достигали каких берегов
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5. АХМЕД ИБН ФАДЛАН Арабский путешественник X века. В составе посольства багдадского халифа путешествовал через Бухару и Хорезм в Волжскую Болгарию. По возвращении составил "Рисале" ("Записку") - один из важнейших источников по средневековой истории Поволжья, Заволжья и Средней Азии. Полное имя путешественника - Ахмед ибн Фадлан ибн аль-Аббас ибн Ра-шид ибн Хаммад. 6. АЛ-ГАРНАТИ АБУ ХАМИД Арабский путешественник. Посетив несколько стран Передней Азии, в 1131 году достиг Дербента. В течение 20 лет жил в торговом городе Саксин, на берегу Волги, откуда совершал путешествия. В 1135 году ал-Гарнати поднялся по Волге до города Булгар. В 1150-1153 побывал в русских землях. Посетил Киев. Три года прожил в Венгрии. После паломничества в Мекку вернулся в Багдад. Автор книг "Ясное изложение некоторых чудес Магриба" и "Подарок умам и выборка из чудес" 12. ИБН БАТТУТА АБУ АБДАЛЛАХ МУХАММЕД Арабский путешественник и географ. Им составлено 69 карт, хотя и очень несовершенных, но имеющих огромное значение для суждения о географических понятиях того времени. Первое его путешествие длилось 24 года (1325-1349). Описал путешествия по Египту, Аравии, Месопотамии, Сирии, Малой Азии, Ирану, Крыму, южным районам Руси, Средней Азии, Индии, Китаю, Испании, Западному и Центральному Судану 14. АЛЬ-ХАСАН ИБН МОХАММЕД АЛЬ-ВАЗАН (ЛЕВ АФРИКАНЕЦ) Арабский путешественник. В качестве посланника властителя Марокко побывал в Северной Африке, а также на Нигере, в Судане, Томбукту и Борну. Описание Африки, сделанное им по поручению папы Льва X во время европейского пленения, вплоть до XIX века было основным источником сведений "о Северной Африке
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