Почему повесть "Бедная Лиза", является одним из ярких произведений сентиментализма?

Литература
Почему повесть "Бедная Лиза", является одним из ярких произведений сентиментализма?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если читал(а)поймешь,она любила эраста,а он ,уезав в воен.поход,проигрался в карты и женился на богатенькой женщине...она не пережив такого потрясения и предательства утопилась в пруду.я в краткости говорю сюжет.
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