В стране не выученные уроков краткий перессказ

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Эта книга о лентяе и двоечнике Викторе Перестукине, который, встретившись со своими ошибками, исправляет их и меняется на глазах. Главные герои книги - ученик 4 класса Виктор Перестукин, кот Кузя, География. История начинается с того, что Перестукин приходит домой с 5-ю двойками, нехотя начинает делать уроки. Интригующая завязка-оживание учебников, уносит нас в сказочную страну Невыученных уроков. Особенно мне запомнился эпизод в царстве Глагола. Виктору пришлось вставлять буквы в разные слова. Когда Виктор неправильно вставил букву в слове СОБАКА, собачка оскалилась и побежала за героями, но как только Перестукин исправил ошибку, собака стала доброй и ласковой! Интересными мне показались несколько героев. Например, Кузя. Он весёлый, добрый, всегда старался помочь своему хозяину. А ещё была необычная птица-кенгуру, единственная, которая радовалась превращению!