Первые 10 чисел которые при делении на 3 дают остаток 2
Математика
Первые 10 чисел которые при делении на 3 дают остаток 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:5=2(первые 10 чисел которые при делении на 3 доют остаток 2
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