Некоторый элемент имеет электроную схему атома:2е-,8е-,7е- .Назовите данный элемент ??кажите его положение в ПСи состав атома. для этого элемента составьте формулы высшего оксида и гидроксида, назовите эти вещества

Химия

Некоторый элемент имеет электроную схему атома:2е-,8е-,7е- .Назовите данный элемент ??кажите его положение в ПСи состав атома. для этого элемента составьте формулы высшего оксида и гидроксида, назовите эти вещества

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