Некоторый элемент имеет электроную схему атома:2е-,8е-,7е- .Назовите данный элемент ??кажите его положение в ПСи состав атома. для этого элемента составьте формулы высшего оксида и гидроксида, назовите эти вещества
Химия
Некоторый элемент имеет электроную схему атома:2е-,8е-,7е- .Назовите данный элемент ??кажите его положение в ПСи состав атома. для этого элемента составьте формулы высшего оксида и гидроксида, назовите эти вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складываем электроны, получаем 17, т.к. число протонов равно числу электронов, можем узнать порядковый номер. Он равен 17, элемент называется хлор. Находится в 3 периоде, 7А группе. Высший оксид: Cl2O7 оксид хлора (VII) Высший гидроксид: НСLO4 хлорная кислота
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