Как называется метод исследования, который позволяет выявить влияние определённ??х контролируемых условий на изучаемый объект
Биология
Как называется метод исследования, который позволяет выявить влияние определённ??х контролируемых условий на изучаемый объект
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Гость:
Это метод эксперимент
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