В растворе содержится 30% соли. Если добавить 100 г соли, то в растворе будет содержаться 80% соли. Сколько граммов соли было в растворе первоначально? Ответ: г. Полученное число запиши в стандартном виде:

Гость: Гость:

Пусть x г весь первоначальный раствор, тогда0.4x г – соли в первоначальном растворе,(x + 120) г – стало раствора,(0,4x + 120) г – стало соли в растворе, которая теперь составляет 70% раствора, т.е. 0,7 от всего раствора, составляем уравнение:0,4x +120 = 0,7(x + 120), решив которое получимx = 120120 · 0,4 = 48 (г)Ответ: 48 г.