Как будет читатся этот стих (напишите пожалуйста русскими буквами)[например так в??за зэ виза ис вэт...]
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Как будет читатся этот стих (напишите пожалуйста русскими буквами)[например так в??за зэ виза ис вэт...]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вон зэ вэза вэт уи маст нот фрэт, Вэн зэ уэза из коулд Уи маст нот сколд Вэн зэ уэза из ворм Уи маст нот сторм, Бат би сэнкфул тугеза Вотэрвэр зэ уэза.
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