Как будет читатся этот стих (напишите пожалуйста русскими буквами)[например так в??за зэ виза ис вэт...]

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Как будет читатся этот стих (напишите пожалуйста русскими буквами)[например так в??за зэ виза ис вэт...]

Автор: Гость