ОЧЕНЬ СРОЧНО Почему растровое изображение не называют пиксельным?
Информатика
ОЧЕНЬ СРОЧНО Почему растровое изображение не называют пиксельным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что создается растровая графика фотоаппаратами, сканерами, непосредственно в растровом редакторе, также путем экспорта из векторного редактора или в виде скриншотов.
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