Каким образом регулировались взаимоотношения в племенах первобытных людей?

Обществознание
Каким образом регулировались взаимоотношения в племенах первобытных людей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ранних стадиях первобытно – общинного строя поведение человека регулировалось на уровне инстинктов и физических ощущений установлением многочисленных запретов в виде заклятий, обетов, зароков и табу, так как первобытное общество не знало норм морали, религии и права.
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