Каким образом регулировались взаимоотношения в племенах первобытных людей?

Гость: Гость:

На ранних стадиях первобытно – общинного строя поведение человека регулировалось на уровне инстинктов и физических ощущений установлением многочисленных запретов в виде заклятий, обетов, зароков и табу, так как первобытное общество не знало норм морали, религии и права.