Помогите пожалуйста Тест по литературе. А.С. Пушкин «Станционный смотритель». 1. Определите литературное направление «Станционного смотрителя». А) сентиментализм б) романтизм в) реализм. 2. Кто рассказал историю «Станционн...

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Помогите пожалуйста Тест по литературе. А.С. Пушкин «Станционный смотритель». 1. Определите литературное направление «Станционного смотрителя». А) сентиментализм б) романтизм в) реализм. 2. Кто рассказал историю «Станционного смотрителя»? А) Пушкин Б) Белкин В) Самсон Вырин 3. В каком веке происходит действие? А) 17 век Б) 18 век В) 19 век 4. Кем был автор? А) майор Б) капитан В) хозяин имения 5. Какое произведение входит в «Повести …..Белкина»? А) «Дубровский» Б) «Капитанская дочка» В) «Метель» 6. Станционный смотритель- это чиновник …… А) 14 класса Б) 15 класса В) 10 класса. 7. Какая поговорка являлась правилом того времени? А) чин чина почитай Б) ум ума почитай В) сам себе хозяин 8. Сколько дней гусар гостил у смотрителя? А) 2 дня Б) 3 дня В) 5 дней. 9. Куда Дуня отправилась перед побегом? А) в церковь Б) на рынок В) на станцию. 10. В какой город отправились гусар и Дуня? А) в Петербург Б) в Москву В) в Смоленск. 11. Где Самсон Вырин остановился в городе? А) в гостинице Б) у друга В) на вокзале. 12. смог ли Самсон Вырин увидеть свою дочь? А) да Б) нет В) Самсон Вырин не стал искать дочь. 13. Отчего умер Самсон Вырин? А) от простуды Б) от тоски В) от лихорадки. 14. Кто поселился в доме Самсона Вырина после его смерти? А) новый смотритель Б) сторож В) пивовар.

Автор: Гость