165 кг апельсинов и 375 кг яблок разложили поровну в 15 магазинов сколько килограммов фруктов отвезли в каждый магазин?

Математика

165 кг апельсинов и 375 кг яблок разложили поровну в 15 магазинов сколько килограммов фруктов отвезли в каждый магазин?

Автор: Гость