16а8b4/40a3b7 ребзяяяя срочнооооо

Алгебра
16а8b4/40a3b7 ребзяяяя срочнооооо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(16a*8b*4)/(40a*3b*7) = (16a*32b)/(40a*21b) Сокращаем: (2a*32b)/(5a*21b)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
386×29-386-386×18 найдите значение выражения распишите решение
Ответить
Қазақ тiлi
Cинтаксис нені зерттейді? Можно более подробный ответ на казахском языке.
Ответить
Алгебра
Помогите решить уравнение А10
Ответить
Алгебра
Какой цифрой оканчивается разность 17 в шестой степени минус 6 в седьмой степени? 7 ??л
Ответить
Другие предметы
реферат по физ ре про один из видов спорта лёгкой атлетики с введением и заключением .
Ответить