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16а8b4/40a3b7 ребзяяяя срочнооооо
Алгебра
16а8b4/40a3b7 ребзяяяя срочнооооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(16a*8b*4)/(40a*3b*7) = (16a*32b)/(40a*21b) Сокращаем: (2a*32b)/(5a*21b)
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