реферат по физ ре про один из видов спорта лёгкой атлетики с введением и заключением .

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Лёгкая атле́тика — олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды( спринт, бег на средние дистанции, бег на длинные дистанции, барьерный бег, эстафета.)спортивную ходьбу, технические виды ( вертикальные прыжки в высоту, прыжок с шестомгоризонтальные прыжки прыжок в длину, тройной прыжокметания толкание ядра, метание диска, метание копья, метание молота.) , многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой местности). Один из основных и наиболее массовых видов спорта.Спортивная и художественная гимнастика тоже относятся к легкой атлетике, единственные различия лишь в том, что первая - многодисциплинарная, и упражнения в ней выполняются на снарядах и на полу. При этом есть специфические женские виды спорта и есть мужские. Соревнования по гимнастике проводят в рамках Олимпийских игр, европейских и мировых чемпионатов, где проходят как индивидуальные, так и командные виды соревнований.