Написать про труд (5-6) предложений

Қазақ тiлi
Написать про труд (5-6) предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Труд- это деятельность людей, их достижения. В основном труд это то что, человек делает сам, не пользуясь чей то помощью. Это не только самодеятельность, но и еще это деятельность человека. В процессе добиваясь чего то.
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