Говорят о том,что человек принадлежит к типу хордовых, подтипу позвоночных, к отряду млекопитающих,к роду приматов и к семейству человекообразных обезьян?…
Биология
Говорят о том,что человек принадлежит к типу хордовых, подтипу позвоночных, к отряду млекопитающих,к роду приматов и к семейству человекообразных обезьян?…
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на ранних стадиях развития появляется хорда. Над хордой нервная трубка,а под первичная кишка(тип хордовые)хорда преобразуется в позвоночник,кровеносная система замкнутого типа,дыхательная система представлена ртом,носом,глоткой(подтип позвоночные)постоянная температура тела,внутриутробное развитие,волосяной покров,тип епитания гетеротрофы(класс млекопитающие)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика