Говорят о том,что человек принадлежит к типу хордовых, подтипу позвоночных, к отряду млекопитающих,к роду приматов и к семейству человекообразных обезьян?…

Биология

Говорят о том,что человек принадлежит к типу хордовых, подтипу позвоночных, к отряду млекопитающих,к роду приматов и к семейству человекообразных обезьян?…

Автор: Гость