Как написать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему словосочетание ?

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Чтобы написать такое сочинение тебе нужно знать значение слова "словосочетания." - Это первый абзац. Потом пишешь какие-то факты, рассуждаешь на эту тему. Например: Словосочетания являются образованием из двух слов в новое сочетание с новым или другим значением. - Это второй абзац. И третий это вывод к тем рассуждениям и фактам которые ты приводил во втором абзаце.