Решите пожалуйста оба уравнения! номер 2
Алгебра
Решите пожалуйста оба уравнения! номер 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5(3х-2) - 7(2х+1) = 4(3х-5) 15х-10 - 14х-7=12х-20 х-17=12х-20 11х=3 х=3/11 (2х+3)/3 - (3х-4)/5 = х/3 +9/5 Общий знаменатель: 15. Избавляемся от знаменателя: 5(2х+3) - 3(3х-4) = 5х + 3*9 10х+15-9х+12=5х+27 х+27=5х+27 х=5х х=0
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