-16ab+8(a+b)^2 при a=√14,b=1
Алгебра
-16ab+8(a+b)^2 при a=√14,b=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-16ab+8(a+b)^2=-16ab+8(a^2+2ab+b^2)=-16ab+8a^2+16ab+8b^2=8a^2+8b^2=8(a^2+b^2)=8(( √14)^2+1)=8(14+1)=8*15=120
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