Какое давление оказывает мраморная колонна объемом 4 кубических метра на грунт, е??ли площадь основания ее равна 2 кубический метра.
Физика
Какое давление оказывает мраморная колонна объемом 4 кубических метра на грунт, е??ли площадь основания ее равна 2 кубический метра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V = 4 м³ S = 2 м² ρ = 2700 кг/м³ g = 10 Н/кг найти : p = ? р = F/S F = mg m = ρV m = 2700 кг/м³ × 4 м³ = 10800 кг F = 10 800 кг × 10 Н/кг = 108 000 Н р = 108 000 Н / 2 м² = 54 000 Па = 54 кПа Ответ: 54 кПа
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