Найди весь путь если 9% пути составляет 54км

Математика
Найди весь путь если 9% пути составляет 54км
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Гость:
54:9%*100%=600 (км) - составляет весь путь Ответ: 600 км
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