5 поговорок о семье. Пожалуйста!!!
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5 поговорок о семье. Пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В недружной семье добра не бывает. Семья — опора счастья. В хорошей семье хорошие дети растут. В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. Семья в куче, не страшна и туча.
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