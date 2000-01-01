Высота стопки газет -2 метра.Сколько времени Цари собирал эту подшивку ,если толщи??а одного номера ежедневной lt;3/9 правдыgt; -4 мм? Только учти,что в Тридевятом царстве по выходным ничего не происходит,аоэтому газета В СУББО...

Математика
Высота стопки газет -2 метра.Сколько времени Цари собирал эту подшивку ,если толщи??а одного номера ежедневной lt;3/9 правдыgt; -4 мм? Только учти,что в Тридевятом царстве по выходным ничего не происходит,аоэтому газета В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ НЕ ВЫХОДИТ !
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 метра = 200 см = 2000 мм 2000 / 4 = 500 дней в неделе 5 рабочих дня 500 / 5 = 100 т.е. подшивка собиралась 100 недель дальше сам все просчитывай но примерно 1 год и 10-11 месяцев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Из каких сказок эти слова : лиса заяц петух выгнала
Ответить
Математика
3^x *2^y = 144 log√2(y-x)=2
Ответить
Биология
Помогите решить задачи 1)Голубоглазый правша женилсяна кареглазой правде.У них 2 ребенка кареглазый левша и голубоглазый правша.От второго брака ...
Ответить
Биология
Каково значение канатиков у яиц
Ответить
Математика
400 умножить в скобках икс минус 12 закрывается равно 3600
Ответить