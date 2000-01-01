Высота стопки газет -2 метра.Сколько времени Цари собирал эту подшивку ,если толщи??а одного номера ежедневной lt;3/9 правдыgt; -4 мм? Только учти,что в Тридевятом царстве по выходным ничего не происходит,аоэтому газета В СУББО...
Математика
Высота стопки газет -2 метра.Сколько времени Цари собирал эту подшивку ,если толщи??а одного номера ежедневной lt;3/9 правдыgt; -4 мм? Только учти,что в Тридевятом царстве по выходным ничего не происходит,аоэтому газета В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ НЕ ВЫХОДИТ !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 метра = 200 см = 2000 мм 2000 / 4 = 500 дней в неделе 5 рабочих дня 500 / 5 = 100 т.е. подшивка собиралась 100 недель дальше сам все просчитывай но примерно 1 год и 10-11 месяцев
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