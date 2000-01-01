Высота стопки газет -2 метра.Сколько времени Цари собирал эту подшивку ,если толщи??а одного номера ежедневной lt;3/9 правдыgt; -4 мм? Только учти,что в Тридевятом царстве по выходным ничего не происходит,аоэтому газета В СУББО...

Математика

Высота стопки газет -2 метра.Сколько времени Цари собирал эту подшивку ,если толщи??а одного номера ежедневной lt;3/9 правдыgt; -4 мм? Только учти,что в Тридевятом царстве по выходным ничего не происходит,аоэтому газета В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ НЕ ВЫХОДИТ !

Автор: Гость