(7а-2)*(-5)+(8-3а)*(-2)
Математика
(7а-2)*(-5)+(8-3а)*(-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7а-2)*(-5)+(8-3а)*(-2)=-35а+10-16+6а=-29а-6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Высота стопки газет -2 метра.Сколько времени Цари собирал эту подшивку ,если толщи??а одного номера ежедневной <3/9 правды> -4 мм? Только учт...
Математика
Биология
Помогите решить задачи 1)Голубоглазый правша женилсяна кареглазой правде.У них 2 ребенка кареглазый левша и голубоглазый правша.От второго брака ...
Биология