Чебурашк сделал 6 скворечников крокодил Гена 4 скворечников На сколько скворечников меньше сделал Крокодил Гена

Математика

Чебурашк сделал 6 скворечников крокодил Гена 4 скворечников На сколько скворечников меньше сделал Крокодил Гена

Автор: Гость