Чебурашк сделал 6 скворечников крокодил Гена 4 скворечников На сколько скворечников меньше сделал Крокодил Гена
Математика
Чебурашк сделал 6 скворечников крокодил Гена 4 скворечников На сколько скворечников меньше сделал Крокодил Гена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-4=2 ответ на 2 скворечника меньше сделал крокодил Гена, чем чебурашка
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