У озера и возле аула не было видно ни лошадей, ни овец, ни верблюдов. Синтаксическ??й разбор предложения

Гость: Гость:

У озёра возле аула подчёркивай пунктир с точкой т. е. обстоятельства места, не было видно ни лошадей, ни овец, ни верблюдов подчёркивай пунктирам т. е. дополнение.:-) :-) :-) :-) :-) :-)