У озера и возле аула не было видно ни лошадей, ни овец, ни верблюдов. Синтаксическ??й разбор предложения

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У озера и возле аула не было видно ни лошадей, ни овец, ни верблюдов. Синтаксическ??й разбор предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У озёра возле аула подчёркивай пунктир с точкой т. е. обстоятельства места, не было видно ни лошадей, ни овец, ни верблюдов подчёркивай пунктирам т. е. дополнение.:-) :-) :-) :-) :-) :-)
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