Passive form, пожалуйста помогите английский

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Passive form, пожалуйста помогите английский
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Гость:
1.       is expected 2.       are given 3.       is reported 4.       is known 5.       is thought

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