Passive form, пожалуйста помогите английский
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Passive form, пожалуйста помогите английский
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1. is expected 2. are given 3. is reported 4. is known 5. is thought
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