17,4x0,5-(9,+1,4)x0,1+0,3x(24,3-18,8)= Пожалуйста так 1)17,4x0,5 2).... 3)..... .....
Математика
17,4x0,5-(9,+1,4)x0,1+0,3x(24,3-18,8)= Пожалуйста так 1)17,4x0,5 2).... 3)..... .....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)17,4*0,5=8,7 2)(9+1,4)*0,1=0,1*9+0,1*1,4=0,9+0,14=1,04 3)8,7-1,04=7,66 4)0,3*(24,3-18,8)=0,3*24,3-0,3*18,8=7,29-5,64=1,65 5)7,66+1,65=9,31
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
УКРАЇНСЬКА МОВА Заміни їх словом-синонімом: Сушить собі голову-............................... Заливатися сміхом-...................................
Русский язык
Русский язык