171 : 9 =20-1=19 / \ 180 9 (пример) выполни математические действия, представив делимое в в??де удобной разности и применив правило деления разности на число 146:7= 153:9= 126:7=
Математика
171 : 9 =20-1=19 / \ 180 9 (пример) выполни математические действия, представив делимое в в??де удобной разности и применив правило деления разности на число 146:7= 153:9= 126:7=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)126:7=3,6-1=2,6 2)153:9=19-1=18 3)126:7=19-1=18
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