171 : 9 =20-1=19 / \ 180 9 (пример) выполни математические действия, представив делимое в в??де удобной разности и применив правило деления разности на число 146:7= 153:9= 126:7=

Математика

171 : 9 =20-1=19 / \ 180 9 (пример) выполни математические действия, представив делимое в в??де удобной разности и применив правило деления разности на число 146:7= 153:9= 126:7=

Автор: Гость