Решите пожалуйста (a+5)²+(a-5)(a+5)+12a
Алгебра
Решите пожалуйста (a+5)²+(a-5)(a+5)+12a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A2+10a+25+a2-25+12a=2a2+22a=2a(a+11)= a=0 и а=-11
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