Укажите функции желчи 1.Активизирует ферменты желудка 2. активизирует ферменты ??оджелудочной железы 3. расщепляет белки 4. расщепляет жиры 5. усиливает перистальтику кишечника 6. эмульгирует жиры

Биология
Укажите функции желчи 1.Активизирует ферменты желудка 2. активизирует ферменты ??оджелудочной железы 3. расщепляет белки 4. расщепляет жиры 5. усиливает перистальтику кишечника 6. эмульгирует жиры
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это точно: 2. активизирует ферменты поджелудочной железы 5. усиливает перистальтику кишечника  6. эмульгирует жиры
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