Сумма коэффициентов в уравнении реакции взаимодействия метана с водой CH4+H2O-gt;CO2+H2
Химия
Сумма коэффициентов в уравнении реакции взаимодействия метана с водой CH4+H2O-gt;CO2+H2
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1+2+1+2=6 ............
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