Помогите пожайлуста 1. представьте в виде многочлена выражение (x+1)(x+2)(x-3) (3a-1)^2 5a(2-a)-(a+5) 2. для детского сада купили 28 м ткани двух сортов по 30р. за 1м и по 20 р. за 1м , причём ткани первого сорта было ку...
Алгебра
Помогите пожайлуста 1. представьте в виде многочлена выражение (x+1)(x+2)(x-3) (3a-1)^2 5a(2-a)-(a+5) 2. для детского сада купили 28 м ткани двух сортов по 30р. за 1м и по 20 р. за 1м , причём ткани первого сорта было куплино x м. поставьте выражение для определения стоимости всей ткани и упростите
Ответ(ы) на вопрос:
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2)30*х + 20*(28-х)=30х + 20*28 - 20х =10х+560
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