Помогите пожайлуста 1. представьте в виде многочлена выражение (x+1)(x+2)(x-3) (3a-1)^2 5a(2-a)-(a+5) 2. для детского сада купили 28 м ткани двух сортов по 30р. за 1м и по 20 р. за 1м , причём ткани первого сорта было ку...

Алгебра

Помогите пожайлуста 1. представьте в виде многочлена выражение (x+1)(x+2)(x-3) (3a-1)^2 5a(2-a)-(a+5) 2. для детского сада купили 28 м ткани двух сортов по 30р. за 1м и по 20 р. за 1м , причём ткани первого сорта было куплино x м. поставьте выражение для определения стоимости всей ткани и упростите

Автор: Гость