Помогите пожайлуста 1. представьте в виде многочлена выражение (x+1)(x+2)(x-3) (3a-1)^2 5a(2-a)-(a+5) 2. для детского сада купили 28 м ткани двух сортов по 30р. за 1м и по 20 р. за 1м , причём ткани первого сорта было ку...

Алгебра
Помогите пожайлуста 1. представьте в виде многочлена выражение (x+1)(x+2)(x-3) (3a-1)^2 5a(2-a)-(a+5) 2. для детского сада купили 28 м ткани двух сортов по 30р. за 1м и по 20 р. за 1м , причём ткани первого сорта было куплино x м. поставьте выражение для определения стоимости всей ткани и упростите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)30*х + 20*(28-х)=30х + 20*28 - 20х =10х+560 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ученику надо выучить русский алфавит. Буквики предложили ему помощь — ряд вопрос??в. Среди вопросов выберите тот, который поможет ученику в запомин...
Ответить
Математика
Решить до 5 номирацый
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста (a+5)²+(a-5)(a+5)+12a
Ответить
Математика
Решение задачи номер 8
Ответить
Русский язык
Отгадывание загадок. я и туча , и туман и ручей и океан и летаю и бегу и стеклянной быть могу что это?
Ответить