Срочно Напишите мини-сочинение фантастика на тему космос

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Срочно Напишите мини-сочинение фантастика на тему космос
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравилось летать на космосе это мой мечта , я маму сказала что я хочу летать на космосе мама сказала когда вырастить будешь летаь на космосе я кричала урааааа однажды я вырастил и уже меня 20 лет я вспомнила и подумал что я хотела летать на космосе и эту мечту я мечтал мне нравилось летать
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