Географические объекты: 80 с.ш и 20 в.д 40 ю.ш и 178 в .д
География
Географические объекты: 80 с.ш и 20 в.д 40 ю.ш и 178 в .д
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Гость:
1. шпицберген 2.о-ва новая зеландия
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