каком из перечисленных городов наиболее вероятное землетрясение:А)САНКТ-ПЕТЕРБУ??Г Б)НЬЮ ЙОРК В) ПАРИЖ Г) МЕХИКО

География

каком из перечисленных городов наиболее вероятное землетрясение:А)САНКТ-ПЕТЕРБУ??Г Б)НЬЮ ЙОРК В) ПАРИЖ Г) МЕХИКО

Автор: Гость