каком из перечисленных городов наиболее вероятное землетрясение:А)САНКТ-ПЕТЕРБУ??Г Б)НЬЮ ЙОРК В) ПАРИЖ Г) МЕХИКО
География
каком из перечисленных городов наиболее вероятное землетрясение:А)САНКТ-ПЕТЕРБУ??Г Б)НЬЮ ЙОРК В) ПАРИЖ Г) МЕХИКО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мехико?Наверное.... точно не знаю
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