Описать типичных героев русских сказок.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! даю 35 баллов! этот предмет как русский язык но немножко не русский язык это живое слово короч проехали ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТ...

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Выбири часть из этого. Самым любимым героем русских былин часто называют Илью Муромца – именитого русского богатыря. Подвиги славного витязя Земли Русской Илья – вполне реальный человек, живший в селе Карачарове неподалеку от славного города Мурома. Былина рассказывает, что был он единственным сыном у пожилых родителей, всю жизнь работавших на земле-матушке. Тридцать лет и три года просидел он сиднем на печи, не имея сил подняться с места. Так и тянулась бы вся его жизнь, кабы не калики перехожие, которые дали ему испить заговоренной водицы. Так Илья Муромец совершил свой первый подвиг – победил самого себя, свои внутренние сомнения и страхи. Едучи в «стольный Киев-град», повидать Владимира Красно Солнышко, Илья в одиночку одолевает войско, которое осадило Чернигов. Богатырь сделал это не ради наград и почестей, а из чувства сострадания к жителям города. Отныне его предназначение – сражаться со злом. Дальше был поединок с Соловьем-Разбойником – концентрацией злой силы, от которой «трава-мурава пожухла вся, лазоревы цветы осыпались, темные леса к земле приклонились, а люди замертво полегли». Победив злодея, Илья привозит его в Киев. Много ратных подвигов совершил славный русский богатырь не для славы и собственного возвеличивания, а ради Руси-матушки. Его призвание – «стоять за Русь Великую да за русский народ». Удел Ильи Муромца – сражаться со злом в разных обличьях. Внешний облик героя Что касается внешности русского витязя, то она прекрасно воплощена в картине В. Васнецова «Три богатыря». Мощь, выдержка и мудрость воплощена во всем облике «старынщины» — так называют его в былинах. Окладистая борода с проседью, волевые уста, прямой нос, зоркие ясные очи на свежем и мужественном лице. Таким перед нами предстает Илья Муромец. Никто не в силах склонить гордую голову, величаво держащуюся на широких могучих плечах. Под ним его верный конь – соратник в битвах. Прочно сидит богатырь в черкесском седле. Илья Муромец – истинное воплощение русской силы, мощи, преданности своему народу и отчизне.