Имеются ваза,тарелка и три фрукта:яблоко,груша и слива.В вазу или тарелку разрешается положить только один фрукт .Сколькими способами это можно сделать?Рассмотрите все варианты . Заполоните таблицу. Вариантов шесть! В каких с...

Математика

Имеются ваза,тарелка и три фрукта:яблоко,груша и слива.В вазу или тарелку разрешается положить только один фрукт .Сколькими способами это можно сделать?Рассмотрите все варианты . Заполоните таблицу. Вариантов шесть! В каких случаях истинно каждое высказывание? Запишите номера вариантов 1.В вазе лежит яблоко.___________________ 2.В тарелке лежит слива. _________________ 3.неверно что в вазе лежит яблоко или груша._________________ 4. слива лежит в тарелке или в вазе._____________________ 5. слива лежит в тарелке и вазе.__________________ 6.если в тарелке лежит яблоко то в вазе лежит груша.________________________________________________ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ДАМ 50 БАЛЛОВ!!!

Автор: Гость