Имеются ваза,тарелка и три фрукта:яблоко,груша и слива.В вазу или тарелку разрешается положить только один фрукт .Сколькими способами это можно сделать?Рассмотрите все варианты . Заполоните таблицу. Вариантов шесть! В каких с...
Математика
Имеются ваза,тарелка и три фрукта:яблоко,груша и слива.В вазу или тарелку разрешается положить только один фрукт .Сколькими способами это можно сделать?Рассмотрите все варианты . Заполоните таблицу. Вариантов шесть! В каких случаях истинно каждое высказывание? Запишите номера вариантов 1.В вазе лежит яблоко.___________________ 2.В тарелке лежит слива. _________________ 3.неверно что в вазе лежит яблоко или груша._________________ 4. слива лежит в тарелке или в вазе._____________________ 5. слива лежит в тарелке и вазе.__________________ 6.если в тарелке лежит яблоко то в вазе лежит груша.________________________________________________ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ДАМ 50 БАЛЛОВ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант:1 2 3 4 5 6 Ваза: Я Я Г Г С С Тарелка:Г С Я С Я Г 1) 1,2 (И) 2) 2,4 (И) 3) 5,6 (И) 4) 2,4,5,6 (И) 5) Нету (Л) 6) 3 (И)
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