Какая связь между бедным и богатым ? Сочинение. Срочно !!!

Гость: Гость:

Все они являются людьми, которые отличаются только материальным состоянием своей жизни. По одной из создания теорий государства ( не помню по какой )следует, что даже несмотря на различное состояние жизни бедных и богатых, все они живут в одном государстве, которое поддерживает баланс, благодаря бедным и богатым людям....... ( P. S. Развивай дальше тему в этом направлении и всё;))