Разберите как часть речи слово - встречаются. (По плану: вопрос, часть речи, начальная форма, грамматические признаки, роль в предложении.)

Русский язык
Разберите как часть речи слово - встречаются. (По плану: вопрос, часть речи, начальная форма, грамматические признаки, роль в предложении.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол, так как 1. Встречаются ( что делают?) Н.ф.: ( что делать? ) Встречаться 2. М.п. Пост.п.: 1 спр. Непост. п.: мн.ч., Пр.в., 3.
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