Упростить уравнение у=-2х^2-2х
Алгебра
Упростить уравнение у=-2х^2-2х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из функции y=-2x^2-2x,выносим "y" получается y=x(-2x-2),потом выносим "2" получаем y=2x(-x-1).
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