Сейчас 6ч утра , а в полдень запланирован вылет. Выяснилось, что часы отстают за каждый час на 5 минут. На какое время нужно поставить стрелки часов. чтобы в полдень часы показывали правильное время и не опоздать на вылет?

Математика

Сейчас 6ч утра , а в полдень запланирован вылет. Выяснилось, что часы отстают за каждый час на 5 минут. На какое время нужно поставить стрелки часов. чтобы в полдень часы показывали правильное время и не опоздать на вылет?

Автор: Гость