Сейчас 6ч утра , а в полдень запланирован вылет. Выяснилось, что часы отстают за каждый час на 5 минут. На какое время нужно поставить стрелки часов. чтобы в полдень часы показывали правильное время и не опоздать на вылет?
Математика
Сейчас 6ч утра , а в полдень запланирован вылет. Выяснилось, что часы отстают за каждый час на 5 минут. На какое время нужно поставить стрелки часов. чтобы в полдень часы показывали правильное время и не опоздать на вылет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) За 12-6 = 6 часов показания изменятся на 6*5 = 30 минут. 2) Часы "отстают" - значит ставим "вперед" на 6 час 30 минут - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Помогите!Пожалуйста!Плотность материала кубика 1,5 *10^3 кг/м^3 ,а масса кубика -12 кг.Определите длину грани кубика.
Экономика
Нужна помощь!!!! 1.Что такое потребительская корзина? 2.когда была принята фед.зак??ном? чем отличается от предыдущей? что из себя представ...
Математика
Затрата времени на постоянные домашние дела (уход за комнатными растениями, домашними животными, помощь взрослым.) за 1 неделю. Как создать проект ?