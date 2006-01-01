Нужна помощь!!!! 1.Что такое потребительская корзина? 2.когда была принята фед.зак??ном? чем отличается от предыдущей? что из себя представляет прожиточный минимум? чему он равен? 3.прожиточный минимум за последние 5 лет? ...

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1.Что такое потребительская корзина? Потребительская корзина - набор продуктов и услуг для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья. 2.когда была принята фед.законом? чем отличается от предыдущей? что из себя представляет прожиточный минимум? чему он равен?31 марта 2006 года был принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О потребительской корзине. Он утратил силу в связи с принятием Федерального закона № 227-ФЗ от 3 декабря 2012 года. Новая потребительская корзина: цены стали больше прежних (для трудоспособного населения - на 200 руб., пожилых людей - на 411 руб., малышей - на 250 руб.). Она ввёлся с 1 января 2013 г. На основании потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум для обоснования величины МРОТ, определения размеров стипендий, пособий и других соц выплат. Прожиточный минимум — это минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в определённой стране. В III квартале 2015 года величина прожиточного минимума в целом по России составляет 9 673 рублей. 10 436 рублей для трудоспособного населения, 7 951 рублей для пенсионеров и 9 396 для детей.