Как это зависимое слово связано с главным

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Как это зависимое слово связано с главным
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВСПОМНИТЬ полёт   вспомнить- главное слово глагол вспомнить что ? -сущ зависимое слово полет В данном примере  словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ
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