Как это зависимое слово связано с главным
Русский язык
Как это зависимое слово связано с главным
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Гость:
ВСПОМНИТЬ полёт вспомнить- главное слово глагол вспомнить что ? -сущ зависимое слово полет В данном примере словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ
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