Число 111…111, состоящее из 333 единиц, разделили на 3. Сколько нулей будет у получивше??ося числа?
Алгебра
Число 111…111, состоящее из 333 единиц, разделили на 3. Сколько нулей будет у получивше??ося числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будем делить постепенно: 11/3 = 3 и 2 в остатке. Спускаем 2. 21/3 = 7 и 0 в остатке. Спускаем 0. 01/3 = 0 и 1 в остатке. Спускаем 1. 11/3 = 3 и 2 в остатке. Спускаем 2. 21/3 = 7 и 0 в остатке. Спускаем 0. 01/3 = 0 и 1 в остатке. Спускаем 1. ... И т.д. Получим число 370370370... То есть каждая третья цифра будет нулём. 333 цифры/3 = 111 нулей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши задачу с таблицей фермер вывез на грузовой машине картофель с 2 участков с пе??вого за 5 рейсов , со второго 4 рейса . Сколько всего центнеров...
Русский язык
Математика
1. Переведите в метры: 12 дм 54 см 13 мм 2. Решите задачу: Папа весит 84 кг. Вес мамы составляет 3⁄4 от веса папы. Вова весит 1⁄5 от веса мам...
Математика
Кирилл передвигается на самокате со скоростью 12 км/ч. Он выехал из дома, рассчитыв??я прибыть на работу за 5 минут до начала совещания. Проехав не...