Сейчас 6 часов утра , а в полдень запланирован вылет. Выяснилось, что часы отстают за каждый час на 5 минут. На какое время нужно поставить стрелки часов. чтобы в полдень часы показывали правильное время и не опоздать на вылет?
Математика
Сейчас 6 часов утра , а в полдень запланирован вылет. Выяснилось, что часы отстают за каждый час на 5 минут. На какое время нужно поставить стрелки часов. чтобы в полдень часы показывали правильное время и не опоздать на вылет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12(полдень)-6=6час 6*5=30мин опаздание значит нужно поставить на 11ч 30мин
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