За день в магазине продали 120 тетрадей по 8 рублей каждая и 75 альбомов выручка сост??вила 1710 рублей сколько стоит альбом

Математика

За день в магазине продали 120 тетрадей по 8 рублей каждая и 75 альбомов выручка сост??вила 1710 рублей сколько стоит альбом

Автор: Гость