За день в магазине продали 120 тетрадей по 8 рублей каждая и 75 альбомов выручка сост??вила 1710 рублей сколько стоит альбом
Математика
За день в магазине продали 120 тетрадей по 8 рублей каждая и 75 альбомов выручка сост??вила 1710 рублей сколько стоит альбом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 * 8 руб = 960 руб (стоят тетради) 1710 руб - 960 руб = 750 руб (стоят альбомы) 750 руб : 75 = 10 руб Ответ: альбом стоит 10 руб
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